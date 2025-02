Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Täter verschafften sich Zutritt zu Baustellengelände: mehrere Stromkabel beschädigt und entwendet

Rees (ots)

In der Zeit von Donnerstag (30. Januar 2025), 18:30 Uhr und Freitag (31. Januar 2025), 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, an der Örtlichkeit "Rauhe Straße", Zugang zu einem Baustellengelände. Dort beschädigten die Täter eine hohe einstellige Anzahl an Stromkabeln eines Telekommunikationsmast, entwendeten die beschädigten Kabel und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise bitte unter 02822 7830 an die Kripo Emmerich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell