POL-KLE: Bedburg-Hau - Fenster und Tür einer Apotheke beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Geldern (ots) - Am Samstag (1. Februar 2025) kam es im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr an der Zeppelinstraße in Geldern zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten ein dreirädriges Kfz vom Hersteller "Vanderhall" (Typ: B/Carmel), welches zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "GEL-SQ3" trug und auf dem Parkplatz eines örtlichen ...

mehr