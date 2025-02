POL-KLE: Geldern - Dreirädriges Kfz von Parkplatz entwendet: Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Elten (ots) - Am Mittwoch (29. Januar 2025) kam es gegen 06:36 Uhr an der Zevenaarer Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem braun/schwarzen VW Tiguan die Zevenaarer Straße in Fahrtrichtung Babberich. Aus entgegenkommender Richtung ...

mehr