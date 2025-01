Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Eine leicht verletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge: Unfallbeteiligter entfernt sich von Örtlichkeit

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Mittwoch (29. Januar 2025) kam es gegen 06:36 Uhr an der Zevenaarer Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem braun/schwarzen VW Tiguan die Zevenaarer Straße in Fahrtrichtung Babberich. Aus entgegenkommender Richtung befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße in Richtung Elten. Auf Höhe eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Peugeot 307, welcher auf einen 42-jährigen Mann aus Emmerich zugelassen ist, beabsichtigte der 59-jährige Verkehrsteilnehmer am abgestellten Pkw vorbeizufahren, während Ihm der unbekannte Verkehrsteilnehmer entgegenkam.

Aus bislang unbekannter Ursache wich der 59-jähriger Mann aus Emmerich nach rechts aus und kollidierte dort mit dem abgestellten Fahrzeug. Der Verkehrsteilnehmer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich an der Rettungszufahrt eines Sportplatzes zum Stehen. Während sich der Mann leicht verletzte, entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich in Fahrtrichtung Elten von der Unfallstelle, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

