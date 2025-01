POL-KLE: Straelen - Zigarettenautomat aufgebrochen: Die Polizei sucht Zeugen

Goch (ots) - Am Mittwoch (29. Januar 2025) kam es zwischen 00:00 Uhr und 08:30 Uhr an der Bahnhofstraße in Goch zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigten dort die Eingangstür einer Wohnung. Nach dem sich die die Täter Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, durchsuchten Sie einen Schrank ...

mehr