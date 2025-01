Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Dringend Tatverdächtige der Raubserie in Kalkar und Rees heute festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei

Kreis Kleve (ots)

Am Mittwochmorgen (29.Januar 2025) vollstreckten Kräfte der Kreis Klever Kriminalpolizei unter Federführung des Kriminalkommissariates 1 aus Kalkar mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Rees und Kalkar. Hintergrund waren insgesamt sechs Raubüberfälle auf Tankstellen in den beiden Städten und eine Bäckerei in Kalkar, die umfangreiche polizeilichen Ermittlungen nach sich zogen. Als dringend tatverdächtig wurden zwei junge Männer aus Rees im Rahmen der heutigen Maßnahmen vorläufig festgenommen und im Anschluss dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle, woraufhin die beiden Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurden. Sie sind verdächtig, seit Oktober 2024 in Rees und in Kalkar mehrmals jeweils unter Vorhalt eines Messer Bargeld und Zigaretten geraubt zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell