Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand an KiTa

1 verletzter Feuerwehrmann

Bremen-Aumund-Hammersbeck (ots)

Ein Feuer an einer Kindertagesstätte in der Dobbheide ging für die KiTa glimpflich aus. Es entstand ein Schaden am Gebäude, der den Betrieb aber nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Feuerwehr hatte während der Löscharbeiten einen leicht verletzten Feuerwehrmann zu beklagen.

Als um 21:23 Uhr am Dienstagabend der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle starke Flammen an der KiTa gemeldet wurden, entsandte diese Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 und 5 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck zur Einsatzstelle. Es brannte auf einer Art Balkon bzw. einer Dachfläche und die Flammen setzten die mit Holzfaserplatten gedämmte Fassade des noch teilweise im Bau befindlichen Gebäudes in Brand.

Ein erster Löschangriff im Außenbereich zeigte schnell Erfolg und bei der Erkundung der KiTa konnte deren Betroffenheit ausgeschlossen werden. So konnten die Löschmaßnahmen auf den betroffenen Bereich konzentriert werden. Teile der Fassade und des angrenzenden Flachdachs mussten zum Löschen und zur Kontrolle beseitigt werden. Nach etwa einer halben Stunde meldete der Einsatzleiter das Feuer in der Gewalt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis zur "Feuer aus"-Meldung um 23:25 Uhr hin. Die Trupps der Feuerwehr gingen dabei im Innen- und Außenangriff unter Atemschutz und teilweise über tragbare Leitern vor. Dabei verletzte sich eine Einsatzkraft leicht und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Am Einsatz beteiligt waren Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 und 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften. Brandursache und Schadenshöhe sind der Feuerwehr nicht bekannt.

