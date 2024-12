Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großbrand in einer Werkstatthalle

Bremen-Industriehäfen (ots)

In der Kap-Horn-Straße ist in der Nacht zum Dienstag, 03.12.2024, ein Brand in einer Werkstatthalle ausgebrochen. Das Feuer wütete im rückwärtigen Bereich des Hallenkomplexes und griff auf das Dach über. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 4 Uhr ging ein Notruf von einem Lkw-Fahrer in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Der Anrufer beschrieb, dass an dem Gebäude Feuerschein sichtbar wäre. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, waren im rückwärtigen Bereich einer großen Werkstatthalle deutlich Flammen zu erkennen, das Feuer hatte auf das Dach übergegriffen. Eine kräftige Rauchwolke stieg über dem Gebäude auf.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um eine ca. 40 mal 80 Meter große Kfz-Werkstatthalle, die in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist. Im Innern brannten unterschiedliche Kraftfahrzeuge und Werkstatteinrichtung.

Mehrere Kräfte gingen unter Atemschutz ins Gebäude vor, um sich Zugang zu dem brennenden Bereich zu verschaffen. Das stellte sich jedoch als große Herausforderung dar. Letztlich konnten sie aber einen Innenangriff einleiten. Parallel wurden insgesamt drei Drehleitern im Stellung gebracht, um über die Wenderohre an den Drehleiterkörben eine weitere Brandausbreitung zu verhindern und gezielte Löscharbeiten durchzuführen.

Mithilfe von Drohnen konnte sich die Feuerwehr zusätzlich immer wieder ein Lagebild von oben auf das Gebäude verschaffen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, veröffentlichten die Mitarbeitenden der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle zwischenzeitlich eine Bevölkerungswarnung für die angrenzenden Ortsteile.

Gegen 7 Uhr war der Brand unter Kontrolle, kurz danach konnte auch die Bevölkerungswarnung wieder zurückgenommen werden. Die Nachlöscharbeiten und umfassenden Logistikmaßnahmen zogen sich über den Vormittag hin.

Im Einsatz waren zwischenzeitlich rund 70 Kräfte: Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Grambkermoor und -Burgdamm, der Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehren, Sonderfunktionen der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Um den Grundschutz in dem Einsatzbereich sicherzustellen, besetzte die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck einige Stunden die Feuer- und Rettungswache 5.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell