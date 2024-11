FW-HB: Dachstuhlbrand in Reihenhaus

Bremen (ots) - Am späten Montagabend, 11.11.2024, zerstörte ein Brand eine Doppelhaushälfte im Ortsteil Lüssum-Bockhorn. Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 21:15 Uhr lief der Einsatz an. Die ersten Kräfte, die den Einsatzort erreichten, meldeten zurück, dass das Erdgeschoss in voller Ausdehnung brenne. Direkt ging ein ...

