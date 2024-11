FW-HB: Mann bei Zimmerbrand schwer verletzt

Bremen (ots) - Kurz vor 6 Uhr kam es am Freitagmorgen, 01.11.2024, zu einem Brand in einem Firmengebäude in Burg-Grambke. Das Feuer im ersten Obergeschoss breitete sich bis auf den Dachbereich aus. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden. Per Notruf wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Brand gemeldet. Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, gingen ...

