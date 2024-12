Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei LKW gehen in Flammen auf - Großeinsatz für die Feuerwehr Bremen

Bremen (ots)

Auf dem Gelände der Großmarkt Bremen GmbH am Waller Freihafen in der Überseestadt sind aus bislang noch unbekannter Ursache am Montagnachmittag zwei LKW in Brand geraten. Um 15:48 Uhr erreichte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der erste von einer Vielzahl an Notrufen.

Allen Notrufmeldungen gemein war die Schilderung einer sehr starken Brandrauchentwicklung. Von den Einsatzsachbearbeiter:innen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde vorsorglich ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannten zwei unbeladene LKW mit Kühlaufliegern in voller Ausdehnung. Dabei drohte der Brand auf eine angrenzende Halle überzugreifen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit dem Aufbau einer sogenannten Riegelstellung konnte die Brandausbreitung auf die Halle verhindert werden. Lediglich an der Fassade sind durch Hitze- und Flammeneinwirkung Schäden entstanden. Die beiden LKW und die Kühlauflieger waren nicht mehr zu retten. Hier ist ein Sachschaden im sehr hohen sechstelligen Bereich entstanden.

Bereits um 16:57 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Im Einsatzverlauf wurde ein umfangreicher Löschschaumangriff eingeleitet, mit dem am Ende auch die letzten Glutnester bekämpft werden konnten und der dem Brandort ein bizarres Aussehen verlieh.

Aufgrund der massiven Brandrauchentwicklung wurden die Menschen in der Überseestadt, Walle und Umgebung gewarnt. Personen kamen bei diesem Einsatz glücklicherweise nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4, 5 und 6 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Grambkermoor, Bremen-Neustadt, Bremen-Huchting sowie der Fernmeldedienst mit der Drohnengruppe. Im Verlauf des Einsatzes befanden sich insgesamt 35 Einsatzfahrzeuge mit rund 100 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

