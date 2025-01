Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision zwischen Pkw und Fahrradfahrer: 45-jähriger Mann verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (29. Januar 2025) kam es gegen 15:00 Uhr an der Reeser Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Emmerich fuhr mit seinem Fahrzeug, einem braunen Mitsubishi ASX, vom Parkplatz eines Schnellrestaurants und übersah dabei einen Fahrradfahrer. Der 45-jährige Radfahrer aus Emmerich befuhr die von-Gimborn-Straße und beabsichtigte auf den Radweg der Reeser Straße in Fahrtrichtung Emmerich zu fahren. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden verletzte sich der 45-Jährige schwer und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Am Pkw, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt auch eine 41-jährige Frau aus Emmerich befand, entstand leichter Sachschaden. (pp)

