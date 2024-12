POL-OS: Bohmte: Verkehrskontrolle endet in Verfolgungsfahrt auf der B51

Osnabrück (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über Streitigkeiten informiert, die sich später zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht entwickelten. Gegen 03:35 Uhr meldete ein Gast über Notruf Auseinandersetzungen in einer Kneipe an der Münsterstraße/Ecke Bahnhofstraße. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die ...

mehr