Betroffene reagierten alle richtig

"Falsche Techniker" in Goch erbeuten jedoch eine Geldkassette

Seit einigen Tagen scheint der Kreis Kleve wieder verstärkt ins Visier von Betrügern genommen worden zu sein. Unter der Masche "Falsche Polizeibeamte" versuchen sie am Telefon vorzugeben, Kriminalpolizisten zu sein. Die Angerufenen werden nach Wertgegenständen ausgefragt, zur Übergabe von Geld aufgefordert, meist mit dem Hinweis, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man befürchte auch Einbrüche bei den Betroffenen. Nach derzeitigen Erkenntnissen reagierten alle Bürger, die angerufen wurden, absolut richtig. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei! Klasse reagiert! Leider waren am gestrigen Tag (29. Januar 2025) zwei Betrüger mit einer anderen Masche "erfolgreicher". Zwei bislang unbekannten Männern, die sich als Mitarbeiter einer Technikfirma ausgaben, wurden gegen 10:30 Uhr von einer 82-jährigen Frau aus Goch in die Wohnung an der Pfalzdorfer Straße gelassen. Während einer die Dame in ein Gespräch verwickelte, begab sich der andere unbemerkt ins Schlafzimmer und entwendete dort eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag und Papieren. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, europäisch, 35-40 Jahre alt, 175- 180 groß, kräftig, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Arbeitskleidung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Betrügern machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080 an die Kriminalpolizei in Goch. Informationen, Tips und Ansprechpartner der Polizei rund um das Thema Kriminalitätsvorbeugung für ältere Menschen finden Interessierte unter dem Link https://kleve.polizei.nrw/artikel/praevention-senioren auf der Internetseite der Polizei Kleve!(sp)

