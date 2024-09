Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mitte) - Angriff durch Gruppe, Messer gezogen

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 23:20 Uhr, gerieten ein 40-jähriger Mann und eine 4-köpfige Gruppe (männliche Jugendliche/Heranwachsende, 16-20 Jahre alt) am Berliner Platz aus unbekanntem Grund in Streit. Im weiteren Verlauf traten und schlugen die vier Tatverdächtigen auf den 40-Jährigen ein, woraufhin dieser ein Küchenmesser (Klingenlänge 19cm) aus seinem mitgeführten Rucksack zog. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger entriss dem 40-Jährigen das Messer, wodurch sich der 18-Jährige leicht an der Hand verletzte. Der 40-jährige Mann erlitt durch den Angriff der Gruppe leichte Verletzungen. Die teils alkoholisierten Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Die Gruppe erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

