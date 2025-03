POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Alleinbeteiligt verunfallt - zwei Schwerverletzte

Pforzheim (ots) - Am vergangenem Wochenende hat die Polizei Verkehrskontrollen in der Straße "Schloßberg" durchgeführt. Überwacht wurde die Einhaltung des bestehenden Einfahrtsverbots, in südlicher Richtung zwischen Bahnhofsplatz und Östlicher Karl-Friedrich-Straße, aufgrund einer Baustelle. In Fahrtrichtung Bahnhof ist die Durchfahrt nicht gestattet, was durch ...

mehr