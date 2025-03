Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei ahndet Verstöße gegen das Einfahrtsverbot am Schloßberg

Pforzheim (ots)

Am vergangenem Wochenende hat die Polizei Verkehrskontrollen in der Straße "Schloßberg" durchgeführt. Überwacht wurde die Einhaltung des bestehenden Einfahrtsverbots, in südlicher Richtung zwischen Bahnhofsplatz und Östlicher Karl-Friedrich-Straße, aufgrund einer Baustelle. In Fahrtrichtung Bahnhof ist die Durchfahrt nicht gestattet, was durch entsprechende Verkehrszeichen und Warnwände deutlich gekennzeichnet ist. Innerhalb eines Zeitraums von 25 Minuten stellten Polizeibeamte im Rahmen einer stationären Überwachung fünf Verstöße gegen das Einfahrtsverbot fest. Die Ordnungswidrigkeit zieht ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zuzüglich Gebühren nach sich. Im Laufe des gesamten Wochenendes wurden weitere stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Insgesamt ahndete die Polizei acht Verstöße am Samstag und Sonntag.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Einfahrtsverbot am Schloßberg während der Bauarbeiten, die bis voraussichtlich Anfang April weiterhin besteht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderung zu beachten und die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten, um die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell