POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruchsversuch durch unbekannte Person - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Haidach aufgesucht. Hierbei ist er bemerkt worden und geflüchtet.

Nach derzeitigem Sachstand gelangte der Unbekannte, gegen 3:30 Uhr, in das in der Tilsiter Straße gelegene Wohnanwesen. Über einen zuvor manipulierten Schließzylinder gelangte der Einbrecher in die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Einbruch wurde vom Wohnungsnehmer bemerkt, woraufhin der Eindringling in unbekannte Richtung flüchtete. Zu einem Diebstahl war es nicht mehr gekommen.

Der Eindringling war kräftig gebaut und komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231- 186-3311 melden.

