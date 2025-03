POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Alkoholbedingt verunfallt: Fahrer leichtverletzt

Pforzheim (ots) - Am Donnerstagmittag wurde mutmaßlich vorsätzlich in der Pforzheimer Nordstadt eine Gartenhätte in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Sachstand bemerkte gegen 13 Uhr eine Zeugin den Brand einer Gartenhütte im s.g. Krebspfad, unweit zu der Straße Alter Göbricher Weg in Richtung der Anschlussstelle Bundesautobahn 8. ...

