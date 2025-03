Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht in Pforzheim gesucht

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag streifte eine Sattelzugmaschine beim beabsichtigten Fahrstreifenwechsel einen Pkw in der Habermehlstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 14.40 Uhr eine Skoda-Lenkerin den rechten Fahrstreifen der Habermehlstraße stadtauswärts. Neben dem Pkw, auf der linken Spur befand sich eine graufarbene Sattelzugmaschine. Der Lkw wollte vor der Kreuzung zur Wildbader- und Dietlinger Straße auf den rechten Fahrstreifen wechseln und streifte hierbei den Skoda. Trotz des Bemerkbarmachens seitens der geschädigten Pkw-Lenkerin bog die Sattelzugmaschine nach einem kurzen und verkehrsbedingten Anhalten an der Ampel nach links in die Wildbader Straße ab und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Am Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Sattelzugmaschine dürfte an der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.

Zeugen, insbesondere eine mögliche Unfallzeugin in einem kleinen roten Kraftfahrzeug, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 an die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu wenden.

Benjamin Koch, Pressestelle

