POL-Pforzheim: Brand einer Gartenhütte in der Nordstadt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagmittag wurde mutmaßlich vorsätzlich in der Pforzheimer Nordstadt eine Gartenhätte in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Sachstand bemerkte gegen 13 Uhr eine Zeugin den Brand einer Gartenhütte im s.g. Krebspfad, unweit zu der Straße Alter Göbricher Weg in Richtung der Anschlussstelle Bundesautobahn 8. Trotz zügiger Löscharbeiten der Feuerwehr konnte das Abbrennen nicht verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Täter diese vorsätzlich in Brand gesetzt hat. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

