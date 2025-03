Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrüger trickst Frau aus und nimmt ihr Geld aus dem Gelbeutel - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Nachdem ein Trickbetrüger eine ältere Dame am Mittwochvormittag in der Innenstadt geschickt ablenken konnte, entwendete er ihr unbemerkt 50 Euro aus ihrem Geldbeutel.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bat gegen 10:45 Uhr an der Simmlerstraße Ecke Fröbelstraße ein unbekannter Mann eine 73-jährige Frau nach Wechselgeld. Er fragte sie, ob sie ihm einen 10-Euro-Schein in zwei 5-Euro-Scheine zu wechseln, woraufhin die Dame ihren Geldbeutel öffnete und ihm sagte, dass sie lediglich einen 5-Euro-Schein dabeihabe. Der Betrüger trat sehr nah an die Dame heran und griff in ihre Geldbörse, was die Dame laut beschimpfte. Als Beweis, dass der Mann die Frau nicht beklauen möchte, zeigte er ihr seinen Geldbeutel, in dem sich ein 200-Euro-Schein und ein 100-Euro-Schein befanden. Erst als die 73-jährige Frau zu Hause in ihren Geldbeutel schaute fiel ihr auf, dass ein 50-Euro-Schein fehlte, welcher ihr der Betrüger durch seine Ablenkung aus dem Geldbeutel geklaut haben muss.

Die Polizei bitte nun um Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten oder selbst mit einem solchen Trickbetrüger in Kontakt getreten sind. Diese sollen sich unter der 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd melden.

Julia Weiss, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell