Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallverursacherin flüchtet nach Sturz von Kraftradfahrerin - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Nachdem eine Audi-Fahrerin in der Innenstadt die Vorfahrt missachtete, musste eine Kraftradfahrerin so stark abbremsen, sodass sie stürzte. Die Audi-Fahrerin entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit.

Am Mittwochmittag, gegen 15:00 Uhr, führ eine Audi-Fahrerin von der Alexander-Wellendorff-Straße nach links in Richtung Jahnstraße, als sie die Vorfahrt eines Kraftradfahrers missachtete. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Kraftradfahrer so stark ab, dass eine weitere Kraftradfahrerin bei einem Brems- und Ausweichmanöver stürzte. Verletzt wurde die 22-Jährige bei dem Sturz nicht. Es entstand an beiden Krafträdern ein Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro.

Als Fahrerin kommt eine ca. 30-40 Jahre alte Frau mit blonden Haaren in Betracht. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen schwarzen oder grau silbernen Audi Q3.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und Angaben zur Audi-Fahrerin machen können. Diese werden gebeten, sich unter der 07231 186-3111 zu melden.

