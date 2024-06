Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizeiwache Hahn - Unfall unter Alkoholeinfluss führt zur Vollsperrung der B 50

Büchenbeuren (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntag, 23.06.24, gegen 12:34 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall auf der B 50 zwischen den Anschlussstellen Flughafen Hahn und Büchenbeuren. Unmittelbar hinter der Überführung vom zwei- auf den einspurigen Bereich, in Fahrtrichtung Morbach, kam der 58-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dort überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und blieb nach ca. 150 m im Straßengraben auf der Seite liegen. Durch die Feuerwehr wurde der leicht verletzte Fahrzeugführer aus seinem schwer beschädigten Fahrzeug befreit. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihm wurde noch vor Ort durch den anwesenden Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Nach erfolgter Erstbehandlung verbrachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war eine ca. zweistündige Vollsperrung der B 50 erforderlich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

