POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Tiefenbronn (ots)

Am Mittwochmittag ist ein 44-jähriger Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert und ist im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der Kraftradfahrer mit seiner Suzuki, gegen 13:15 Uhr die Franz-Josef-Gall-Straße. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und stieß im weiteren Verlauf mit einem Skoda zusammen. Der Sachschaden am Kraftrad beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Skoda entstand ebenfalls Sachschaden von rund 5.000 Euro, wer war jedoch noch fahrbereit. Zeitweise war die Franz-Josef-Gall-Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

