Xanten (ots) - Am Samstagmorgen, den 25.01.2025, in der Zeit zwischen 7:55 Uhr und 08:05 Uhr, versuchte sich ein bislang unbekannter Täter durch Eindrücken einer Terrassentür Zugang zu einer Doppelhaushälfte auf dem Endschenweg zu verschaffen. Die 66- jährige Hausbewohnerin hatte die Terrassentür kurz zuvor in Kippstellung zum Lüften geöffnet. Im weiteren ...

