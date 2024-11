Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruch in Wohnhaus, Täter entwenden Schmuck

Horstmar (ots)

Am Mittwoch (20.11.) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 19.15 Uhr in ein Wohnhaus am Immelweg eingestiegen. Die Täter hebelten eine Tür des Hauses auf. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zu der angegebenen Zeit im Bereich Immelweg etwas besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

