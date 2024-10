Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Radfahrer

Griesheim (ots)

Am Donnerstag (3.10.) kam es, wie bereits berichtet, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 62-jähriger Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 26 und der Landstraße 3303 zwischen Griesheim und Riedstadt-Wolfskehlen gestürzt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt und der Sturz ist auf eine medizinische Ursache zurückzuführen. Wie nun bekannt wurde, ist der Radfahrer aus Trebur am Samstagmorgen (5.10.) im Krankenhaus verstorben.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5878491

