Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Mann und Frau attackiert und bestohlen/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Viernheim (ots)

Eine 31 Jahre alte Frau und ein 33-jähriger Mann wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntagnachmittag (06.10.), gegen 16.45 Uhr, in der Lorscher Straße, Ecke Ludwigstraße, von drei Männern attackiert. Die Kriminellen belästigten zunächst die Frau und schlugen den Mann. Am Boden liegend entwendeten sie ihm etwa 80 Euro Bargeld und flüchteten anschließend mit der Beute auf Fahrrädern vom Tatort. Im Rahmen einer anschließend sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei 18 und 45 Jahre alte Verdächtige festnehmen. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Raubes zu verantworten haben. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen Unbekannten dauert an.

