POL-DA: Bensheim: Diebe gehen Schrottcontainer an/Verdächtige festgenommen

Viernheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagabend (05.10.) und Sonntagnachmittag (06.10.) haben Kriminelle einen schwarzen Mercedes ML 300 CDI entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen AZ-RG 255 war in einer Lagerhalle in der Dornierstraße abgestellt. Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Halle und fuhren mit dem Auto ...

