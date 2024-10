Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Arheilgen: Außenspiegel abgerissen

28-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots)

Am Freitagabend (4.10.) konnte eine Streife des 3. Polizeireviers einen 28-jährigen Mann festnehmen, nachdem dieser einen Außenspiegel abgerissen hatte. Der Mann hatte zuvor gegen 23.30 Uhr in der Straße "Im Erlich" laut herumgeschrien und ein Auto beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen riss er am Außenspiegel und urinierte zudem auf das Fahrzeug. Eine Streife konnte ihn im Bereich der Jungfernstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Da der 28-Jährige 2,7 Promille hatte brachte ihn die Streife zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

