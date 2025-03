POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Pforzheim (ots) - Nachdem ein Trickbetrüger eine ältere Dame am Mittwochvormittag in der Innenstadt geschickt ablenken konnte, entwendete er ihr unbemerkt 50 Euro aus ihrem Geldbeutel. Nach bisherigem Ermittlungsstand bat gegen 10:45 Uhr an der Simmlerstraße Ecke Fröbelstraße ein unbekannter Mann eine ...

