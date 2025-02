POL-PPWP: Berauscht und mit Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein 19-Jähriger sorgte am frühen Montagnachmittag für Aufsehen in der Innenstadt. Der Heranwachsende verschaffte sich zunächst Zugang zu der Wohnung eines Familienangehörigen im Stadtzentrum und nahm dort einen Pkw-Schlüssel an sich. Anschließend setzte sich der junge Mann in den dazugehörigen Wagen und versuchte, mit diesem zu türmen. Hierbei verletzte er eine 50-jährige Angehörige. Die ...

mehr