Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug unterschlagen und Frau angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein 19-Jähriger sorgte am frühen Montagnachmittag für Aufsehen in der Innenstadt. Der Heranwachsende verschaffte sich zunächst Zugang zu der Wohnung eines Familienangehörigen im Stadtzentrum und nahm dort einen Pkw-Schlüssel an sich. Anschließend setzte sich der junge Mann in den dazugehörigen Wagen und versuchte, mit diesem zu türmen. Hierbei verletzte er eine 50-jährige Angehörige. Die Frau wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Als eine hinzugerufene Polizeistreife den Mann kontrollieren wollte, flüchtete er mit dem Fahrzeug. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, brachen diese aber nach kurzer Dauer ab, um eine Gefährdung für weitere Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Bei der anschließenden Fahndung konnte der 19-Jährige gegen 14 Uhr fußläufig festgestellt werden. Den Ordnungshütern gelang es mit Hilfe eines sogenannten Tasers und eines Diensthundes, den Täter festzunehmen. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn Mitarbeiter der Stadt in ein Krankenhaus. Bei der Verfolgung des flüchtenden 19-Jährigen wurde ein Streifenwagen leicht beschädigt. Der junge Mann muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Unterschlagung, gefährlichen Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell