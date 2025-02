Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe bauen Navi aus

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Übers Wochenende haben sich Diebe in der Eggerstalstraße an einem Pkw zu schaffen gemacht. Am Montag fiel dem Nutzer des Firmenfahrzeugs auf, dass eine Scheibe des Wagens eingeschlagen wurde. Ein Blick in den Innenraum zeigte, dass die Täter das fest installierte Navigationssystem ausbauten und mitnahmen.

Alle weiteren Gegenstände im Wageninneren interessierten die Täter offenbar nicht. Ersten Überprüfungen zufolge wurde außer dem Navi nichts gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Montagmittag, 13.30 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum in Otterbach aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-13312 jederzeit entgegen. |cri

