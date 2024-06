THW Landesverband Baden-Württemberg

THW LV BW: THW LV BW: Hochwasser in Süddeutschland - THW-Kräfte im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

Die Hochwasserlage spitzt sich zu. Besonders betroffen sind der Süd-Osten Baden-Württembergs und Bayern. An zahlreichen Orten sind aktuell knapp 200 Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerkes (THW) aus Baden-Württemberg im Einsatz. Zur Unterstützung werden auch Einsatzkräfte nach Bayern entsandt.

Anhaltender Dauerregen sorgt derzeit für schnell steigende Pegel in vielen Regionen Süddeutschlands. Örtlich gibt es Überflutungen und Evakuierungen. Besonders betroffen sind in Baden-Württemberg derzeit die Regionen vom Bodensee bis in den Raum Göppingen. Rund 200 Ehrenamtliche aus 20 THW-Ortsverbänden sind im Einsatz.

Der Fokus der THW-Kräfte aus Baden-Württemberg liegt derzeit auf dem Befüllen und Verbauen von Sandsäcken sowie Pumparbeiten. Lokal unterstützt das Technische Hilfswerk unter anderem mit Drohnen und mobilen Hochwasserpegeln die Stäbe der Kreise und Gemeinden, um die Lage besser im Blick zu behalten.

Derzeit befindet sich außerdem ein Fachzug Wasserschaden/Pumpen auf dem Weg nach Bayern, um dort mit Hochleistungspumpen bei der Bekämpfung des Hochwassers zu unterstützen. Der Fachzug besteht aus drei Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen, einer Fachgruppe Elektroversorgung, einem Zugtrupp zur Einsatzkoordination sowie einem Trupp Erkunden und Lotsen.

Im THW-Landesverband Baden-Württemberg wurde ein Einsatzstab eingerichtet, um die Unterstützung des THW für unsere Partner im Bevölkerungsschutz überregional zu koordinieren.

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88 000 Freiwilligen ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. In Baden-Württemberg engagieren sich rund 10.000 Ehrenamtliche in 93 Ortsverbänden. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

Original-Content von: THW Landesverband Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell