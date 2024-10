Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagabend (22.10.) wurde ein deutscher Staatsangehöriger bei einer Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden vorstellig. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der 54-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar gemacht. Durch das Bezahlen der Geldstrafe konnte der 54-Jährige einer 40-tägigen Haftstrafe entgehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell