Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen

Rheinmünster (ots)

Ein syrischer Staatsangehöriger legte bei der stichprobenartigen Kontrolle eines Fluges aus Mailand Bergamo am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen syrischen Reisepass vor und äußerte ein Schutzersuchen gegenüber den Beamten der Bundespolizei. In der Hosentasche des 23-Jährigen wurde ein totalgefälschter griechischer Aufenthaltstitel aufgefunden. In seiner Vernehmung äußerte er, dass er aufgrund des Krieges in seinem Heimatland auf der Flucht wäre, zudem hätte er den gefälschten griechischen Aufenthaltstitel in Griechenland für 50 Euro erworben. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 23-Jährige an die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.

