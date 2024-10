Michelstadt (ots) - Am Dienstag (01.10.) führten Beamte der Polizeistation Erbach, in der Zeit zwischen 13.30 und 15.00 Uhr, eine Kontrolle in der Geschwister-Scholl-Straße, im Bereich des Parkplatzes an der Theodor-Litt-Schule durch. Dort gilt ein Durchfahrtsverbot an Werktagen im Zeitraum von 07.00 bis 16.00 Uhr Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 18 Fahrzeuge und ahndeten 13 Verkehrsverstöße aufgrund des ...

