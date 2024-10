Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Michelstadt (ots)

Am Dienstag (01.10.) führten Beamte der Polizeistation Erbach, in der Zeit zwischen 13.30 und 15.00 Uhr, eine Kontrolle in der Geschwister-Scholl-Straße, im Bereich des Parkplatzes an der Theodor-Litt-Schule durch. Dort gilt ein Durchfahrtsverbot an Werktagen im Zeitraum von 07.00 bis 16.00 Uhr

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 18 Fahrzeuge und ahndeten 13 Verkehrsverstöße aufgrund des Durchfahrtsverbotes. Ein Autofahrer war zudem nicht angeschnallt. Bei allen Fahrerinnen und Fahrer wurden anschließend Verwarnungsgeld fällig. Die Polizei setzt die Kontrollen dort weiterhin fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell