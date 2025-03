Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung: Schwerer Unfall auf der K11

Balve (ots)

Am 04.03.2025 ereignete sich auf der K11 bei Garbeck ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrzeuginsassen teils lebensbedrohlich verletzt wurden. Ein 26 Jahre alter Werdohler, der zunächst unter bestehender Lebensgefahr in eine Klinik geflogen wurde, ist heute an den Unfallfolgen verstorben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an, Zeugen können sich an jede Polizeidienststelle im Kreis wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell