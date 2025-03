Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsches Gewinnversprechen +++ Schockanruf gescheitert +++ Opel Corsa gestohlen +++ Kostenlose Fahrradcodierungen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Falsches Gewinnversprechen,

Wiesbaden, 04.03.2025

(pl)Ein Mann aus Wiesbaden ist am Dienstag Betrügern aufgesessen, welche mit einem falschen Gewinnversprechen Geld ergaunerten. Dem Geschädigten wurde ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, wurde der Wiesbadener aufgefordert Zahlungen zu tätigen. Den Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser Aufforderung nach und erkannte erst im Nachgang, dass er nichts gewonnen, sondern stattdessen verloren hatte. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

2. Schockanruf gescheitert,

Wiesbaden, 04.03.2025, 15.20 Uhr

(pl)Am Dienstagnachmittag versuchten Betrüger eine Seniorin aus Wiesbaden mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um ihr Erspartes zu bringen. Die Anrufer gaben an, von der Polizei zu sein und gaukelten der Wiesbadenerin vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung einer hohen Kaution auf freien Fuß kommen. Die Angerufene ging der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigte die Polizei.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

3. Opel Corsa gestohlen,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, 04.03.2025, 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr

(pl)In der Hermann-Brill-Straße wurde am Dienstagabend ein Opel Corsa gestohlen. Der schwarze Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WI-JF 117 wurde gegen 19.00 Uhr abgestellt. Als die Geschädigte dann etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Kostenlose Fahrradcodierungen in Wiesbaden, Mit Beginn der Fahrradsaison 2025 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte der Homepage https://ppwh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung/ .

Bei der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben- und Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell