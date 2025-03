Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Presseeinladung: Verkehrskontrollen am Dienstag

Lüdenscheid (ots)

In der nächsten Woche wird im Rahmen der europaweiten Aktion Roadpol ein besonderer Blick auf die Gurtpflicht genommen, im gesamten Kreisgebiet wird es zu Kontrollen kommen. Natürlich haben Freund und Helfer auch andere Aspekte im Blick, dennoch wird ein Hauptaugenmerk auf dem praktischen Lebensretter liegen. Interessierten Pressvertretern wird die Möglichkeit geboten, am Dienstag, dem 11.03.2025, vormittags in Lüdenscheid an einer Kontrollaktion teilzunehmen und die Arbeit der Polizei zu begleiten. Es wird ausdrücklich um vorherige Anmeldung bei der hiesigen Pressestelle bis zum Montag, dem 10.03.2025, um 11 Uhr gebeten. (lubo)

