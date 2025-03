Hemer (ots) - Unbekannte drangen von Dienstag auf Mittwoch in eine Kita am Mühlackerweg ein und öffneten gewaltsam mehrere Schränke. Zwischen 16:30-06:50 Uhr verschafften sie sich Zutritt. Dazu warfen sie mit einem Stein die Scheibe des Gebäudes ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum Geschehen und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

