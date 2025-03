POL-MK: Kitaeinbruch

Lüdenscheid (ots) - Im Bereich Spielwigge brannte am Nachmittag gegen 15 Uhr eine Fläche von 40 Quadratmetern in einem Waldstück, in der Nähe wurden Jugendliche gesichtet. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ob Jugendliche mit der Entstehung des Brandes zu tun haben wird ermittelt, die Polizei bittet um Hinweise. Ebenso am Abend um 19 Uhr: hier brannte ein Container an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Sachschaden entstand an dem Metallkonstrukt nicht, die Polizei ermittelt. ...

