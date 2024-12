Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit hohen Sachschäden und einem Verletzten

Saalfeld (ots)

Durch einen Unfall am Freitagmittag wurde eine Person verletzt sowie entstand Sachschaden an Fahrzeugen und einem Fahnenmast. Ein 72-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai die Straße Mittlerer Watzenbach in Saalfeld aus Richtung Beulwitzer Straße kommend. Auf Höhe des "DEG- Firmengeländes" verklemmte sich beim Anfahren offensichtlich der Fuß des Fahrers unter dem Bremspedal. Dadurch kam es zum Kontrollverlust über den PKW. In der Folge stieß der Hyundai mit einem Fahnenmast zusammen. Dieser stürzte um und verletzte einen- auf dem Gehweg befindlichen- Fußgänger glücklicherweise nur leicht am Handgelenk. Weiterhin stieß der Fahrer mit einem geparkten Fahrzeug zusammen und dieses fuhr in der Folge noch auf einen weiteren, geparkten PKW. In Summe wurden somit drei Fahrzeuge und ein Fahnenmast beschädigt sowie ein 35-jähriger Fußgänger verletzt. Dieser kam zur Abklärung ins Saalfelder Krankenhaus.

