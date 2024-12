Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firmen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 06.12.2024 bis 08.12.2024 in eine Firma in Neustadt an der Orla im Mittelweg ein. Sie öffneten das Eingangstor gewaltsam. Nachdem sie sich Zugang in die Werkhalle verschafft hatten, entwendeten sie eine große Menge mit Kupferkabel. Aufgrund des Gewichtes wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Weiterhin wurde in der Nacht des 07.12.2024 in eine Firma in Pößneck in der Augenseestraße eingebrochen. Auch hier verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Firmenhalle, mit dem Ziel Buntmetall zu entwenden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und es wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0316897 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell