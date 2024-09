Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pampow und Warsow - Fünf verletzte Personen

Warsow - Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots)

Am 08.09.2024 ereignete sich gegen 17:03 Uhr auf der B321 zwischen Warsow und Pampow ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 27-jährige Schwerinerin mit ihrem mit vier Personen besetzten Pkw Toyota von Warsow kommend in Richtung Pampow. Aus der entgegengesetzen Fahrtrichtung näherten sich hintereinander ein mit einer 38 Jahre alten Frau und ihrem achtjährigen Kind aus Alt Zachun besetzter VW Golf sowie ein weiterer VW Golf mit einer 52-jährigen Frau aus Hagenow. Laut Aussagen der Unfallbeteiligten verlor die Fahrerin des Pkw Toyota aus bislang noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahzeug. In der weiteren Folge geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und touchierte das erste Fahrzeug im Gegenverkehr (VW Golf, besetzt mit der 38-Jährigen und dem Kind) und kollidierte mit dem dahinter fahrenden Fahrzeug (ebenfalls VW Golf, besetzt mit der 52-jährigen Frau) frontal. Bei der Kollision wurden drei Insassen des Verursacherfahrzeugs schwer und ein Insasse leicht verletzt. Die 52-jährige Fahrerin des zweiten verunfallten Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt. Die in Alt Zachun wohnende Mutter und ihr Kind blieben unverletzt. An den beiden verunfallten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Pkw VW Golf der 38-Jährigen wurde lediglich leicht beschädigt und war weiterhin fahrtüchtig. Ein schwer verletzter Mitfahrer des Verursacherfahrzeugs wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lübeck geflogen. Die übrigen verletzten Personen wurden in die HELIOS Kliniken Schwerin sowie in das Krankenhaus Hagenow verbracht. Die B321 wurde am Unfallort während der Maßnahmen voll gesperrt. Tim Ebert, Polizeikommissar PR Hagenow und Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

