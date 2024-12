LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Sonneberg (ots) - Am Freitagabend wurde der Polizei durch einen Anwohner mitgeteilt, dass eine männliche Person am Gemeindehaus in Hönbach randalieren würde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte dort ein 23-jähriger Mann festgestellt werden. Dieser hatte im Gemeindehaus eine Glasscheibe im Eingangsbereich eingeschlagen und sich darüber Zutritt verschafft. Im Zuge der Tat, hat die Person dann in der Folge noch ...

