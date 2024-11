Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Ilshofen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 48-jährige VW-Fahrerindie L2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim. An einer Ampel an der Allmerspanner Kreuzung missachtete sie das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit 40-jährigen VW-Fahrerin, welche auf der K2605 unterwegs war und ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23 000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwei Diebe öffneten am Donnerstag zwischen 03:20 Uhr und 03:35 Uhr einen im Hammersbachweg geparkten Skoda und entwendeten aus diesem einen Führerschein, sowie Fahrzeugpapiere und eine geringe Menge Bargeld. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den noch unbekannten Langfingern.

